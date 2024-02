POL-BI: Unfall auf dem Ostwestfalendamm

Bielefeld (ots) - MK - Bielefeld / Stieghorst - Am Mittwochmorgen, 07.02.2024, ist ein 6-Jähriger am Lipper Hellweg leicht verletzt worden, weil eine Beifahrerin vor ihm eine Autotür öffnete. Nach den derzeitigen Informationen war der Junge gegen 07:40 Uhr mit seinem Fahrrad am Lipper Hellweg unterwegs. In Nähe der Einmündung der Oerlinghauser Straße benutzte er den Gehweg in Richtung stadtauswärts. Als ein Ford ...

