Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 09.02.2024 - 11.02.2024

Hildesheim (ots)

(pia)

Fundfahrrad in Gronau

Am Samstagnachmittag wurde durch einen aufmerksamen Bürger ein lila Damenfahrrad im Leine-Mühlengraben bei der Parkanlage "kleiner Kanian" festgestellt. Das Fahrrad konnte geborgen werden. Der Eigentümer bzw. die Eigentümerin wird gebeten, sich zwecks Übergabe mit dem Polizeikommissariat Elze (Tel.: 05068-93380) in Verbindung zu setzen.

Gefährliche Körperverletzung in Gronau am Markt

Ebenfalls am Samstag, gegen 14:45 Uhr, kam es in Gronau am Markt zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Jugendlichen und in diesem Rahmen zu einer gefährlichen Körperverletzung. Die Personalien der beteiligten Jugendlichen konnten im Nachhinein durch die Beamten festgestellt werden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum Hergang der Auseinandersetzung machen können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Elze (Tel.: 05068-93380) zu melden.

Einbruch ins Jugendzentrum Elze

In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 20:00 Uhr und 13:30 Uhr, drangen ein oder mehrere unbekannte Täter durch ein Fenster in das Jugendzentrum in Elze ein. Die Täter entwendeten dabei geringwertige Gegenstände. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, diese dem Polizeikommissariat Elze (Tel.: 05068-93380) mitzuteilen.

Verkehrsüberwachung an der Bundesstraße 3

Am Wochenende wurden durch die Beamten des Polizeikommissariats Elze Geschwindigkeitsmessungen an der Bundesstraße 3 durchgeführt. Hierbei konnten insgesamt 10 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet werden. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug, nach Abzug der Toleranz, 108 Km/h. Der Fahrzeugführer muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 200 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell