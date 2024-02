Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung in der Sporthalle Diekholzen

Hildesheim (ots)

Diekholzen (mst) - Vier junge Menschen dringen nachts in die Sporthalle der Grundschule Diekholzen ein. Durch aufmerksame Passanten konnten sie unmittelbar dingfest gemacht werden.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag um Mitternacht wurden Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Hildesheim in Diekholzen durch Passanten angesprochen. In der Sporthalle der Grundschule Diekholzen habe Licht gebrannt, man habe beobachtet wie vier Jugendliche aus der Sporthalle gelaufen seien und hierbei mit einem Feuerlöscher herumgesprüht hätten.

An der Sporthalle konnten die Beamten daraufhin die vier Personen antreffen. Es handelt sich um jeweils zwei jugendliche Männer und junge, aber volljährige Frauen.

In der Sporthalle konnten die eingesetzten Beamten eine Spur der Verwüstung feststellen. So konnte in diversen Räumen die Löschflüssigkeit des Feuerlöschers festgestellt werden. Außerdem wurde ein Rollwagen aufgebrochen.

Gegen die vier jungen Leute wird wegen Sachbeschädigung und versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

