Polizei Mettmann

POL-ME: Festnahme nach räuberischem Diebstahl - Ratingen - 2411016

Mettmann (ots)

Am Dienstag, 3. Dezember 2024, konnten Einsatzkräfte der Polizei einen 27-jährigen Deutschen nach einem räuberischen Diebstahl in Ratingen festnehmen. Der Mann entwendete Lebensmittel in einem Discounter und verletzte anschließend einen Mitarbeiter. Im Rahmen des Einsatzes wurde auch ein Polizist leicht verletzt.

Das sind die aktuellen Erkenntnisse:

Gegen 16.10 Uhr wurde die Polizei zu einem Discounter am Berliner Platz in Ratingen-West alarmiert. Ein mutmaßlicher Ladendieb hatte versucht, Lebensmittel und Kosmetika im Wert von rund 45 Euro zu entwenden. Als er von zwei Mitarbeitern der Filiale angesprochen wurde, verhielt sich der Mann, ein 27-jähriger Deutscher aus Wuppertal, zunächst verbal aggressiv und beleidigte diese. Anschließend griff der Mann nach einem CO2-Zylinder, schlug damit einen 23-jährigen Mitarbeiter des Discounters, der dadurch leicht verletzt wurde und versuchte zu flüchten. Der mutmaßliche Ladendieb konnte von den Mitarbeitern des Discounters festgehalten und bis zum Eintreffen der Beamtinnen und Beamten in eine Toilette gesperrt werden.

Auch gegenüber den eingesetzten Beamtinnen und Beamten verhielt sich der 27-Jährige verbal und körperlich aggressiv, schlug und tritt nach ihnen. Der Mann wurde mittels einfacher Gewalt festgenommen und zur Wache nach Ratingen gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille (0,95 mg/l). Nach der Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen wurde der 27-jährige Wuppertaler am heutigen Mittwoch, 4. Dezember 2024, einem Haftrichter vorgeführt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell