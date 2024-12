Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Haan/Langenfeld - 2412017

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Haan ---

In der Nacht auf Mittwoch, 4. Dezember 2024, brachen zwei Männer in eine Lagerhalle von einer Firma für Autoteile an der Düsseldorfer Straße ein. Zwischen 0:45 Uhr und 3 Uhr gelangte das Duo durch gewaltsames Öffnen der Eingangstür in die Räumlichkeiten. Die Männer stahlen Bargeld und Knopfzellen (Batterien). Anschließend entfernten sie sich unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Zwischen Montag, 2. Dezember 2024, gegen 19 Uhr und Dienstag, 3. Dezember 2024, gegen 12 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Oskar-Erbslöh-Straße. Die unbekannten Täter drangen durch ein Fenster in die Hochparterre-Wohnung ein, indem sie dieses gewaltsam öffneten. Zu etwaigem Diebesgut konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme keine Angaben gemacht werden.

Am Dienstag, 3. Dezember 2024, stahlen Unbekannte Schmuck, als sie in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Flurstraße einbrachen. Die Tat ereignete sich zwischen 11:15 Uhr und 15 Uhr. Zunächst gelangten sie durch die Terrassentür in die Wohnräume, durchwühlten die Schränke und entkamen letztlich unerkannt mit dem Diebesgut.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

