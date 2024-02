POL-PDMT: Hellenhahn-Schellenberg - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Höhr-Grenzhausen (ots) - Im Zeitraum vom 12.02.2024 bis zum 13.02.2024 kam es in Höhr-Grenzhausen in der Westerwaldstraße in Höhe des Einkaufsmarktes zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Durch den unbekannten Unfallverursacher wurde an dem dortigen Fußgängerüberweg eine Verkehrszeichen stark beschädigt. Vermutlich stieß der Verursacher beim Wenden oder Rückwärtsfahren gegen das Verkehrszeichen, ...

mehr