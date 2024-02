Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg - Verkehrsunfallflucht durch gelb/orangenes Fahrzeug

Montabaur (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (13./14.02.2024) wurde ein ordnungsgemäß geparktes Auto in der Schillerstraße angefahren und beschädigt. Das Fahrzeug des Unfallverursachers müsste vorne rechts beschädigt sein und dürfte orangenen oder gelben Lack gehabt haben. Mögliche Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden.

