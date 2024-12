Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Brennender Balkon auf der Höhfeldstraße

Velbert (ots)

Die Feuerwehr Velbert wurde am 04.12.2024 in den Morgenstunden zu einem Brandeinsatz auf der Höhfeldstraße in Velbert-Neviges alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine große Rauchsäule sichtbar.

Die Kräfte, die sich auf dem Rückweg von einem anderen Einsatz in Velbert-Neviges befanden, leiteten direkt nach dem Eintreffen einen Löschangriff über die Rückseite des Gebäudes ein.

Zu diesem Zeitpunkt wurden bereits mehrere, auf dem Balkon gelagerte Gasflaschen mit Flammen beaufschlagt, sodass sie über das Sicherheitsventil abgeblasen haben.

Ein weiterer Trupp ging unter Atemschutz in die betroffene Wohnung vor. In dieser wurden Löschmaßnahmen durchgeführt und eine Katze aus der Wohnung befreit. Zur Kontrolle der weiteren Wohnungen in dem Objekt ging ein dritter Trupp vor.

An der Gebäudeseite wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht, mit der Nachlöscharbeiten durchgeführt und Teile der Verkleidung demontiert wurden.

Vor dem Gebäude wurde die Katze vom Rettungsdienst mit Sauerstoff versorgt und durch den Besitzer im Verlauf einem Tierarzt zugeführt.

Es wurden keine Personen bei dem Einsatz verletzt.

Zu der Höhe des entstandenen Sachschadens sowie der Brandursache kann derzeit keine Aussage getroffen werden. Mehrere Wohnungen in dem Gebäude bleiben vorerst nicht bewohnbar.

Im #EinsatzfürVelbert waren die hauptamtliche Wache die Löschzüge Neviges, eine Drehleiter aus Velbert-Langenberg sowie der Rettungsdienst der Feuerwehr Velbert.

Für den Zeitraum des Einsatzes blieb der Bereich der Höhfeldstraße komplett gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr Velbert, übermittelt durch news aktuell