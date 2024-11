FW-Velbert: Hochwasserereignis in Velbert-Langenberg und-Neviges - Feuerwehr im Dauereinsatz

Feuerwehr Velbert

Hochwasserereignis in Velbert-Langenberg und-Neviges - Feuerwehr im Dauereinsatz

Velbert

Am gestrigen Dienstag, 19. November 2024, kam es in den Velberter Stadtteilen Langenberg und Neviges aufgrund starker Regenfälle zu Überschwemmungen. Die Feuerwehr Velbert wurde zu insgesamt 34 Einsätzen alarmiert und war mit Kräften aus allen drei Einsatzbereichen im ständigen Einsatz, um die betroffenen Gebiete zu sichern und die Bevölkerung zu unterstützen.

Bereits am späten Vormittag gab es erste Meldungen über starke Regenfälle und steigende Pegelstände in den Bächen rund um Velbert.

Die Feuerwehr Velbert bereitete sich auf ein bevorstehendes Hochwasserereignis vor. So wurde ein Führungsstab und die Besetzung der Einsatzzentrale zur Organisation und Koordination der Einsätze im Stadtgebiet installiert. Gegen Nachmittag stiegen die Wasserstände in den betroffenen Gebieten erheblich an.

In Langenberg kam es in der Tal-Achse im Nahbereich des Deilbachs in mehreren Straßen zu Überschwemmungen, die zum Teil auch Keller und Lagerräume betrafen. Der Schwerpunkt lag hier "Im grünen Winkel" und in dem Bereich Hauptstraße und Vogteierstraße. Um eine Vielzahl der Bewohner*innen zu erreichen wurde hier neben der Meldung über die NINA-App auch aktiv mit Lautsprecherdurchsagen aus Fahrzeugen der Feuerwehr Velbert gewarnt.

In Neviges, insbesondere im Bereich der Ibacher Mühle und Siebeneicker Straße, drang das Wasser in Wohnhäuser und Geschäftsgebäude ein. Auch eine Trafostation musste von den Einsatzkräften geschützt werden. Mit insgesamt 80 Einsatzkräften aus allen drei Einsatzbereichen war die Feuerwehr Velbert bis in die späten Abendstunden im Einsatz. Unterstützt wurden sie von der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, der Feuerwehr Ratingen sowie der Feuerwehr Langenfeld. Diese brachten spezielle Fahrzeuge mit Sandsäcken und unterstützenden Material zur Einsatzstelle.

Zudem war das THW mit einem Fachberater im Führungsstab sowie Einsatzkräften im Bereich Langenberg tätig.

Insgesamt waren ca. 140 Einsatzkräfte im Einsatz.

In den Abendstunden wurde die DLRG Mettmann in die Märkische Straße gerufen. Dort hatte sich ein massiver Baum im Bachbett verkeilt und behinderte den Durchfluss des Wassers. Da der Stamm zudem auf einen Stützpfeiler eines Fachwerkhauses drückte, musste dieser zunächst mit Seilen angeschlagen und anschließend durch ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr mit der Unterstützung des Fachberaters THW und den Kräften entfernt werden.

Die Entwarnung zu der Hochwasserlage konnte am Vormittag des 20.11.2024 gegeben werden.

Die Feuerwehr dankt den vielen Bürger*innen die bei den Arbeiten unterstützt und die Einsatzkräfte mit der ein- oder anderen Tasse Kaffee oder Flasche Wasser versorgt hat.

