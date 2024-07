Polizei Münster

POL-MS: E-Bike aus Gartenlaube gestohlen - 43-jähriger Wiederholungstäter gestellt - Mittäter flüchtig

Münster (ots)

Polizisten haben am Donnerstag (11.07.) einen von zwei mutmaßlichen Fahrraddieben gestellt, die in den frühen Morgenstunden (04:58 Uhr) ein E-Bike aus einer Gartenlaube an der Straße "An der Hiltruper Baumschule" entwendet haben.

Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Polizei. Im Bereich Burgwall kamen die beiden Tatverdächtigen den eingesetzten Beamten auf jeweils einem E-Bike entgegen. Den Polizisten gelang es, einen der beiden - einen 43-jährigen Deutschen - zu stellen. Sein unbekannter Mittäter entkam in Fahrtrichtung Westfalenstraße und entfernte sich weiter in Fahrtrichtung stadteinwärts.

Der 43-Jährige trug einen Rucksack bei sich. Darin entdeckten die Beamten weiteres mutmaßliches Diebesgut, unter anderem von einem Diebstahl, der knapp zwei Stunden zuvor an derselben Wohnanschrift verübt worden war. Außerdem stellten die Polizisten mögliches Tatwerkzeug, Pfefferspray, Betäubungsmittel sowie ein Messer sicher.

Den 43-jährigen Tatverdächtigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Sein unbekannter Mittäter soll zwischen 50 und 60 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß sein. Seine Statur soll hager, sein äußeres Erscheinungsbild ungepflegt sein. Zum Tatzeitpunkt trug er ein rotes T-Shirt, und er flüchtete auf einem schwarzen E-Bike.

Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Text: Milena Rethmann

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell