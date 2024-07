Polizei Münster

POL-MS: Diensthund spürt Betäubungsmittel an der Engelenschanze auf - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Mithilfe eines Drogenspürhundes haben Polizisten an der Grünflächenanlage zwischen Engelenschanze und Promenade mehr als 100 Gramm Betäubungsmittel sichergestellt, die unbekannte Personen dort am Mittwochnachmittag (10.07., 15 Uhr) in einem Gebüsch versteckt hatten.

Ein Zeuge beobachtete dies und informierte die Polizei. Die Beamten stellten mithilfe des Diensthundes insgesamt vier Tüten mit Marihuana und Haschisch sicher. Außerdem fanden sie ein Taschenmesser, ein Tierabwehrspray, eine Feinwaage und einen Magneten vor.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach weiteren Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Angaben zu den Tätern machen kann, kann sich rund um die Uhr unter der Rufnummer (0251) 275-0 melden.

Text: Milena Rethmann

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell