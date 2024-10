Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Der Musikzug kommt auf Temperatur - Proben für das Konzert im Advent

Velbert (ots)

"Fire & Ice" (Feuer und Eis), so lautet das Motto für die diesjährigen Konzerte am dritten Adventswochenende des Musikzuges der Feuerwehr Velbert.

Alljährlich bereiten sich die rd. 50 Musikerinnen und Musiker des symphonischen Blasorchesters mit einem speziellen Probentag auf das Konzertereignis vor. Vergangenen Samstag, 26. Oktober 2024, war es wieder soweit. "Wir haben einen guten Pool an qualifizierten Dozierenden, bestehend aus Musiklehrern und Profis, die uns registerweise den letzten Schliff geben. Am Ende der Registerproben erfolgt noch eine Gesamtprobe des Orchesters", erklärt Dirigent Armin Jakobi.

"So etwas kann nicht jedes Orchester anbieten und damit wollen wir auch für die Feuerwehr und den Musikzug werben. Der Probentag ist logistisch immer eine kleine Herausforderung. Separate Räume für die einzelnen Register und natürlich auch die Verpflegung über den ganzen Tag sind zu organisieren. In diesem Zusammenhang sind wir stolz auf die Möglichkeiten und die Infrastruktur, die wir als aktiver Bestandteil der Feuerwehr Velbert nutzen.", ergänzt Norbert Albrecht als Musikzugführer.

Für das Doppelkonzert am dritten Adventswochenende hat der Musikzug spezielle und altbekannte Gäste eingeladen. Der Meisterchor Chorisma aus Velbert, mit seinen 16 Damen, wird mitwirken, und das nicht zum ersten Mal. Man kennt sich musikalisch gut und das Publikum kann ein hochwertiges Programm erwarten.

Die Konzerte finden am Samstag, den 14.12.2024 um 18:00 Uhr und am Sonntag, den 15.12.2024 um 17:00 Uhr im Forum Velbert an der Oststraße 20 statt. Karten sind bereits an den bekannten Vorverkaufsstellen und beim Musikzug erhältlich.

"Wir freuen uns auf zwei Konzerttage mit vollem Haus. Schauen Sie bitte auch auf unsere Internetseite unter Feuerwehr-Velbert.de. Hier findet man weitere Informationen zum Konzert und über den Musikzug", so Jakobi und Albrecht gemeinsam.

