FW-Velbert: Tag der offenen Tür beim Löschzug Tönisheide

Am Samstag, 21.9.2024 von 13:00 - 20:00 Uhr veranstaltet der Löschzug Tönisheide einen Tag der offenen Tür am Gerätehaus in der Hochstr. 14 in 42553 Velbert.

Bereits im Jahr 1881 hatten Tönisheider Bürger zur Gewährleistung eines organisierten Brandschutzes die Feuerwehr des Ortes aus der Taufe gehoben. Anfangs untergebracht in einer Garage am Tönisheider Wasserturm erfolgte 1956 der Umzug an den heutigen Standort in der Hochstr.

Aufgrund der stetig steigenden Anforderungen an die Feuerwehr und die damit verbundene Entwicklung bei Fahrzeugen und Geräten sowie der zunehmenden Mitgliederzahl im Löschzug, entstand von 2019 bis 2022 am Standort Hochstr. ein modernes, zweckmäßiges Gerätehaus, in dem nun ausreichend Stellplätze für die 3 Fahrzeuge sowie Umkleide und Sanitärräume für Damen und Herren vorhanden sind.

Somit blickt der Löschzug auf eine 143-jährige Tradition im Ortsteil Tönisheide zurück.

Der Löschzug lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zum Tag der offenen Tür ein um sich selbst ein Bild von der "Feuerwehr mitten im Dorf" zu machen.

Neben der Ausstellung der Fahrzeuge und Geräte können sich die Besucher/innen zur Geschichte des Löschzug Tönisheide informieren, und an einer Feuerlöscher-Übungsanlage den richtigen Umgang mit einem Feuerlöscher üben. Weiterhin wird die Drohnenstaffel der Feuerwehr Velbert mit ihrer Ausrüstung vor Ort sein, um über die Möglichkeiten der Drohnentechnik im Brandschutz zu informieren.

Auf die kleinen Besucher/innen wartet eine Hüpfburg und das Spritzenhaus, an dem sie selber einmal einen Schlauch vornehmen dürfen. Außerdem gibt es ein Feuerwehr Quiz mit 3 Hauptpreisen die am späteren Nachmittag ausgelost werden.

Für musikalische Unterhaltung sorgt am Nachmittag der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Velbert und im Anschluss das Ensemble Sax der Kunst-und Musikschule Velbert.

Selbstredend kommt auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. Neben kühlen Getränken gibt es Würstchen und Steaks vom Grill, sowie Pommes Frites. Wer es lieber süß mag, kommt bei Kaffee, Kuchen und frischen Waffeln auf seine Kosten.

Die Kameradinnen und Kameraden des Löschzug Tönisheide freuen sich auf zahlreiche Besucher/innen.

