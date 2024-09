FW-Velbert: Stadtkapelle Zweibrücken und der Musikzug der Feuerwehr begeistern Velberter Bürger

Feuerwehr Velbert

Velbert (ots)

Am vergangenem Samstagvormittag, 07.09.2024, gaben der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr und die Stadtkapelle Zweibrücken ein gemeinsames großes Platzkonzert für die Velberter Bürgerinnen und Bürger auf dem Platz Am Offers. Im Schatten der Alten Kirche war der ideale Ort für die 60 Musikerinnen und Musiker beschwingt zum Konzert aufzuspielen.

Nachdem der Musikzug mit seinen Gästen aus Zweibrücken am Freitagabend noch gemeinsam geprobt hatte, spielten die beiden Blasorchester mit ihren insgesamt rd. 60 Musikerinnen und Musikern gemeinsam frisch und gekonnt auf.

Das große Orchester wurde wechselnd von den beiden Dirigenten der Stadtkapelle, Justin Köhler und Janis Külchen sowie Alexander Ruffing, hauptberuflich Musikschullehrer und Leiter des Symphonic Wind Orchestra der Musikschule, am Samstag Dirigent des Musikzuges, geleitet.

Alle drei Dirigenten leiteten das Blasorchester mit großem Elan und Kompetenz, so dass viele eigentlich nur passierende Bürger stehen blieben und sich begeistert und fasziniert dem fröhlichen und ansprechenden Vortrag hingaben. Besonders Interessierte genossen das seltene Vergnügen bei Kaffee und Eis im anliegenden Eiscafe.

Gespielt wurden lockere Weisen von aktuellen Stücken aus den Charts, Rockballaden, Kult-Hits aus den 80ern bis hin zu klassischen Blasmusikarrangements. Flankiert wurde der Einsatz durch die Ausstellung von Feuerwehrfahrzeugen des Einsatzbereichs Mitte.

Der Vorsitzende der Stadtkapelle Zweibrücken, Prof. Dr. Ulrich Schell und der Musikzugführer Norbert Albrecht waren sich einig, dass dies nicht das letzte Konzert der beiden Orchester vor der Alten Kirche in Velbert sein sollte.

Nach einem gemeinschaftlichen Abend in Velbert fuhr die Stadtkapelle nach dem Besuch des Schloss- und Beschläge Museums am Sonntagmorgen wieder zurück in die Heimat, die Rosenstadt Zweibrücken.

Der nächste öffentliche Auftritt des Musikzuges ist am Samstag, 21. September 2024, beim Tag der offenen Tür des Löschzugs Tönisheide.

