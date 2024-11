Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Fire & Ice am dritten Adventswochenende

Velbert (ots)

"Fire & Ice" (Feuer und Eis), so lautet das bereits bekannte Motto für die zwei diesjährigen Konzerte des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Velbert am 3. Adventswochenende.

Die Proben des Orchesters mit seinen rd. 50 Musikerinnen und Musikern laufen sehr gut, insbesondere nach dem großen Probentag am 26. Oktober (wir berichteten).

Im Rahmen des aktuellen Feinschliffs des symphonischen Blasorchesters finden nun auch gemeinsame Proben mit dem Meisterchor Chorisma mit seinen 16 Damen statt, die als "Special-Guest" beim Konzert mitwirken werden.

"Das Forum wird gut geheizt sein und für die innere Wärme werden wir mit guter Unterhaltung und hochqualitativer Musik sorgen", so Armin Jakobi, Dirigent des Musikzuges. "Es ist wunderbar, wie sich die bisher alleine geprobten Stücke gemeinsam mit dem Orchester zu einem vollen harmonischen musikalischen Bild zusammenfügen", so Frauke Hoppe, Chorleiterin von Chorisma.

"Der Vorverkauf ist gut angelaufen und es gibt noch ein paar Karten für den Samstag, aber wir spielen ja auch am Sonntag", beruhigt Musikzugführer Norbert Albrecht.

Dies ist natürlich auch eine tolle Idee, für sich und/oder seine Lieben Karten für die anstehenden Konzerte zur Einstimmung in die Adventszeit zu schenken.

Also hier nochmal die Eckdaten:

Die Konzerte finden am Samstag, den 14.12.2024 um 18:00 Uhr und am Sonntag, den 15.12.2024 um 17:00 Uhr im Forum Velbert an der Oststraße 20 statt. Einlass ist jeweils 30 Minuten vor Beginn. Die Karten kosten 18,- Euro und sind an den bekannten Vorverkaufsstellen und beim Musikzug erhältlich.

Weiteres auch unter www.feuerwehr-velbert.de.

Original-Content von: Feuerwehr Velbert, übermittelt durch news aktuell