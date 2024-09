Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Nachtragsmeldung zu "Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper", Meldung des Polizeipräsidiums Trier vom 12.09.2024, 12.11 Uhr

Trier (ots)

Nachdem am Mittwoch, 11. September 2024 in einem Bekleidungsgeschäft in der Konstantinstraße Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro durch Böllerwurf eines Unbekannten entstanden war, erhielt die Polizeiinspektion Trier in der Folgezeit gleich mehrere weitere Meldungen über ähnliche Vorfälle. So hatten Passanten am Donnerstag, 12.09.2024, gegen 09.45 Uhr beobachtet, wie Jugendliche in einem Trierer Parkhaus durch das unberechtigte Entzünden von Böllern für Aufsehen sorgten. Durch eine Streife der PI Trier konnten die Jugendlichen, die sich im Alter von 14 und 15 Jahren befinden, einer Kontrolle unterzogen und noch im Besitz befindliche Feuerwerkskörper sichergestellt werden. Weitere Ermittlungen führten dazu, dass die nun namentlich feststehenden Personen auch als dringend tatverdächtig für die Beschädigung in dem Bekleidungsgeschäft geführt werden.

Trotz eingehender Ermahnung und dem Appell des Unterlassens lösten die Drei dann am heutigen Freitag, 13. September 2024 einen erneuten Polizeieinsatz aus, nachdem sie in den Vormittagsstunden Feuerwerkskörper in den Trierer Dom warfen.

Die Ermittlungen im Sachverhaltskomplex hat das Gemeinsame Zentrum Jugend der Polizeidirektion Trier übernommen. Neben der strafbaren Sachbeschädigung dürfte zumindest eine Ordnungswidrigkeit nach der Sprengverordnung verwirklicht worden. Weitere Tatbestände werden derzeit geprüft. Die Tatverdächtigen wurden den Sorgeberechtigten übergeben. Polizeiliche Maßnahmen, die die Verhinderung weiterer Taten zum Ziel haben, werden aktuell durchgeführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell