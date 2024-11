Polizei Düren

POL-DN: 21-Jährige bei Unfall schwerverletzt - Mitfahrer flüchten

Düren (ots)

Auf der B56n kam es in der Nacht zu heute (04.11.2024) gegen 00:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 21-Jährige schwer verletzt wurde.

Eine Zeugin fuhr auf der B56n in Richtung Kölner Landstraße. Zwischen der Distelrahter Straße und der Kölner Landstraße bemerkte sie ein verunfalltes Fahrzeug und hielt an. Neben der Leitplanke lag eine augenscheinlich verletzte Frau. Bei ihr standen zwei junge Männer. Nachdem die Zeugin diese aufforderte, die Unfallstelle abzusichern und die Rettungskräfte zu informieren, flüchteten sie vom Unfallort. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten die 21-Jährige aus Kerpen in ein Krankenhaus. Die beiden flüchtigen jungen Männer, ein 15-Jähriger aus Kerpen und ein 17-Jähriger aus Bergheim, wurden im Rahmen der Nahbereitsfahndung an einer Tankstelle angetroffen und zur Wache gebracht. Bei einem der beiden wurde auch der Schlüssel des Unfallwagens gefunden.

Ein Drogenvortest verlief bei dem 15-Jährigen positiv auf Cannabis, eine Blutprobe wurde veranlasst. Über eine Fahrerlaubnis verfügen beide nicht.

Die Spurenlage am Unfallort spricht dafür, dass der Wagen in einer leichten Rechtskurve zunächst nach links von der Fahrbahn abkam und mit der linken Leitplanke kollidierte. Dann fuhr er etwa 50 Meter weiter, drehte sich und kollidierte mit der rechten Leitplanke. Es besteht der Verdacht, dass die Verletzte sich auf der Rückbank befunden hat, während einer der jungen Männer gefahren ist und der andere auf dem Beifahrersitz saß.

Der Pkw wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zu den Umständen des Unfalls dauern noch an. Es entstand ein Schaden von etwa 20000 Euro. Die B56n in Fahrtrichtung Kölner Landstraße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 an die Leitstelle zu wenden.

