Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Firmenbüro auf der Fritz-Erler-Straße - Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Zwischen Freitag (01.11.2024) und Sonntag (03.11.2024) wurde in das Büro einer Firma auf der Fritz-Erler-Straße eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 13:00 Uhr am Freitag und 16:58 Uhr am Sonntag, gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendeten dabei Bargeld sowie weitere Wertgegenstände. Nach bisherigen Ermittlungen öffneten der oder die Täter einen Tresor und entnahmen daraus eine Geldkassette mit Bargeld. Zudem wurden drei Laptops und eine Jacke gestohlen. Abschließende Angaben zum gesamten Diebesgut konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gemacht werden. Die Polizei Düren bittet Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen in der Fritz-Erler-Straße gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell