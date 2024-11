POL-DN: Fußgänger übersehen

Düren (ots) - Am späten Mittwochabend (30.10.2024) ereignete sich in der Straße "An der Festhalle" in Düren ein Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Dürener stürzte dabei als Sozius von einem Motorroller und erlitt schwere Verletzungen. Der Fahrer des Motorrollers entfernte sich nach dem Unfall, der sich um 23:15 ...

