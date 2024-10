POL-DN: Verkehrsunfall in Düren: 21-Jähriger schwer verletzt - Polizei sucht flüchtigen Fahrer und bittet um Hinweise

Linnich (ots) - In Körrenzig wurde am Mittwoch (30.10.2024) in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Die kurze Abwesenheit der Bewohner eines freistehenden Einfamilienhauses in der Friedhofstraße nutzten am Mittwoch zwischen 14:55 Uhr und 17:30 Uhr Einbrecher aus. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus und durchwühlten auf der Suche nach Diebesgut sämtliche ...

mehr