Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Ehre, wem Ehre gebührt!

Ratingen (ots)

Am heutigen Mittwochvormittag wurde es festlich in den Räumlichkeiten der Feuerwehr Ratingen auf dem Voisweg. Durch den Leiter der Feuerwehr Ratingen, Herrn Brandrat Markus Feier, und den Feuerschutzdezernenten Herrn Harald Filip, konnte das Ehrenabzeichen der Feuerwehr Ratingen in Silber verliehen werden. Ausgezeichnet werden Menschen, die sich in besonderem Maße für die Feuerwehr und über einen langen Zeitraum hinweg einsetzen und verdient gemacht haben. Für Ihre Leistungen und die andauernde Unterstützung und Zusammenarbeit wurden, Frau Heike Schulz (Kriminaldirektorin aus Düsseldorf), Herr Marcus Köhler (Standort Hösel), Herr Frank Bauernfeind (Polizei Kreis Mettmann) und Herr Jan-Hendrik Neumann (Berufsfeuerwehr) ausgezeichnet. Wir gratulieren recht herzlich und freuen uns, diese Menschen an unserer Seite zu wissen.

