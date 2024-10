Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: NORA-App wieder verfügbar - Förderverein der Feuerwehr erläutert

Ratingen (ots)

Die Notfall-App NORA ist seit kurzem wieder aus dem App-Store heruntergeladen werden. Das teilt der Förderverein der Ratinger Feuerwehr mit, der diese App am Tag der Meile des Ehrenamtes vor zwei Jahren zur Nutzung empfohlen hatte. Die bundesweit verbreitete App, die vom Innenministerium des Landes NRW unterstützt und empfiehlt, war aus technischen Gründen seit mehreren Monaten nicht mehr in den App-Stores verfügbar gewesen. Bereits vorher installierte NORA-Apps konnten in dieser Zeit aber weiter genutzt werden.

"Die NORA-App ermöglicht dem Handy-Nutzer, im Falle eines Notfalls über das Smartphone die Polizei, die Feuerwehr und den Rettungsdienst zu alarmieren," erläutert dazu Rolf Steuwe, der im Ehrenamt den Förderverein der Feuerwehr unterstützt. "Dazu braucht es keinen Anruf - die Alarmierung erfolgt per Knopfdruck, wobei erste wichtige Informationen wie zum Beispiel Art und Schwere von Verletzungen angegeben werden können. Auch ist ein "stiller Alarm" dann möglich, wenn aus gegebenem Anlass kein Telefonat möglich ist."

Der entscheidende Vorteil der App ist dabei, dass den Rettungskräften der Standort des Notrufgebers per GPS-Daten angezeigt wird, so dass ein notwendiger Einsatz von Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienst mit exakten Zieldaten schnell erfolgen kann. "Wer also bei einem Spaziergang durch Feld, Wald und Wiesen einen Unfall oder einen internistischen Notfall erleidet, der muss nicht erst mühsam seinen Standort ermitteln. Die Einsatzkräfte können dann ohne Zeitverzug den Standort erreichen, was bei akuten Notfällen sogar Leben retten kann", so Steuwe.

Aber auch bei Städtetouren kann es von großem Vorteil sein, wenn die Rettungskräfte schon bei Eingang des Notrufs den genauen Standort der hilfesuchenden Person buchstäblich "auf dem Schirm" haben. Die Handhabung der App sei sehr nutzerfreundlich; in der App selbst ist es möglich, den Weg eines Alarmes probehalber zu gehen, ohne einen Alarm auszulösen. So kann sich der Nutzer unmittelbar ein Bild machen und sich selbst für einen Notfall vorbereiten.

Das Herunterladen und die Nutzung der NORA-App sind bundesweit kostenlos. Die NORA-App erfasst dabei individuelle Notfallsituationen und ist nicht zu verwechseln mit der NINA-App, die allgemein auf besondere Bedrohungslagen wie zum Beispiel drohende Unwetter hinweist. Beim Herunterladen der NORA-App werden vom Nutzer persönliche Daten erbeten, die z.B. über die digitale Funktion des Personalausweises, per Videochat oder aber durch persönliches Hinterlegen der Daten in einer Filiale der Deutschen Post. Damit soll - selbstverständlich unter Beachtung des Schutzes der persönlichen Daten - sichergestellt werden, dass mit der NORA-App kein Missbrauch betrieben wird.

"Damit eignet sich die NORA-App hervorragend, um bei individuellen Notlagen schnell Hilfe zu holen," unterstreicht der Förderverein den vorbeugenden Charakter der App.

Der Förderverein der Feuerwehr Ratingen unterstützen die heimischen Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst - u.a. durch Beratungsarbeit zum Umgang mit den Gefahren des Feuers, Einladung von Kindergartengruppen und Schulklassen auf die Hauptfeuer- und Rettungswache, durch Informationen wie z.B. hier zur Funktion der NORA-App.

Wer förderndes Mitglied des Vereins werden will, kann dies zu einem Mindest-Jahresbeitrag von 12,- Euro tun - die auch bei der Steuererklärung berücksichtigt werden können.

Nähere Informationen gibt es unter www.foederverein@feuerwehr-ratingen.de

