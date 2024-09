Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Bekanntes Gesicht zurück - Neuer Leiter der Feuerwehr Ratingen

Ratingen (ots)

Ratingen, 27.09.24

Helfen liegt ihm im Blut! Dem neuen Leiter der Feuerwehr Ratingen, Markus Feier. Und ein Unbekannter ist er auch nicht! Bereits ab 2004 war Markus Feier Angehöriger des Löschzuges Ratingen-Homberg und seit 2016 ist er ebenfalls Mitglied der Führungsgruppe.

Sein Weg führte ihn von der Freiwilligen Feuerwehr Essen, dem Zivildienst beim Deutschen Roten Kreuz und der Ausbildung zum Lehrrettungsassistenten über die langjährige Tätigkeit bei der Flughafenfeuerwehr Düsseldorf, der stellvertretenden Leitung der Feuerwehr Velbert nun zur Feuerwehr Ratingen.

Seit September 2024 hat er von seinem Vorgänger, René Schubert, die Leitung der Feuerwehr Ratingen übernommen. Der karnevalsbegeisterte Familienmensch Markus Feier ist mit seinem Vorgänger bestens bekannt. Die beiden Brandschützer haben bereits in Essen zusammen Zivildienst geleistet. Und so war es schließlich eine glückliche Fügung, dass Markus Feier sich um die Stelle des Abteilungsleiter I beworben hatte. Denn nur kurze Zeit später gab René Schubert, nach 17 Jahren an der Führungsspitze in Ratingen, seinen Wechsel in die Projektleitung mit Blick auf den Aufbau des neu zu gründenden Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz Rheinland-Pfalz bekannt.

"Ich bin froh, dass ich diese tolle Aufgabe in Ratingen übernehmen darf", sagt Markus Feier mit Stolz. "Die Feuerwehr ist mir eine Herzensangelegenheit, die gute und reibungslose Zusammenarbeit von beruflichem und Ehrenamt ist unabdingbar für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger. In Ratingen habe ich eine gefestigte und engagierte Feuerwehr übernommen. Mein größtes Interesse liegt darin, diese Zusammenarbeit noch zu verbessern und zu fördern."

Als besondere Herausforderung stellt sich die Umsetzung des neuen Brandschutzbedarfsplanes auf eine Zwei Wachen Struktur, mit den umfangreichen personellen, taktischen und technischen Anpassungen dar.

