FW Ratingen: Starke Rauchentwicklung in Obdachlosenunterkunft löst größeren Feuerwehreinsatz aus. Glücklicherweise keine Verletzten.

Ratingen (ots)

Ratingen West, Am Sandbach, 20.09.2024

Um 22:17 Uhr wurde die Feuerwehr Ratingen aufgrund starker Rauchentwicklung zur Obdachlosenunterkunft "Am Sandbach" in Ratingen West alarmiert. Laut Meldung sollten eine oder mehrere Personen in der Wohnung vom Rauch eingeschlossen sein. Aufgrund dieser Meldung wurden sofort zahlreiche Einheiten der Feuerwehr und des Rettungsdienstes alarmiert. Vor Ort konnte glücklicherweise schnell festgestellt werden, dass sich keine Personen in unmittelbarer Gefahr befanden. Der Grund für die Versuchung der betroffenen Wohnung konnte allerdings zunächst auch nicht ermittelt werden. Letztendlich durch einen Zufall entdeckten Einsatzkräfte auf dem Gelände der Unterkunft, in einem geschlossenen Müllbehälter, die noch immer brennenden Reste einer Bettdecke und konnten diese schnell ablöschen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, die Standorte Tiefenbroich, Mitte und Lintorf der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Rettungsdienst.

