POL-DN: Brand in Seniorenheim

Düren (ots) - Zwischen Freitag (01.11.2024) und Sonntag (03.11.2024) wurde in das Büro einer Firma auf der Fritz-Erler-Straße eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 13:00 Uhr am Freitag und 16:58 Uhr am Sonntag, gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendeten dabei Bargeld sowie weitere Wertgegenstände. Nach bisherigen ...

