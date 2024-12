Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Am Donnerstag, den 12.12.2024, befuhr ein 31-jähriger Saterländer mit seinem PKW die Hauptstraße in Richtung Saterland. Im Kreuzungsbereich mit der Oldenburger Straße kollidierte er mit dem PKW eines 46-jährigen Barßelers und dessen Beifahrer (12 Jahre, männlich). Dabei wurde die rechte Fahrzeugseite des Barßelers stark beschädigt, das Kind wurde dabei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 16.000,- EUR.

Saterland / Ramsloh - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 12.12.2024, touchierte ein unbekannter Fahrradfahrer einen parkenden Transporter im Bereich der Hauptstraße in Ramsloh. Der Versuch des Fahrradfahrers, den Transporter rechtsseitig zu umfahren misslang, es entstand Sachschaden. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt in unbekannte Richtung. Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei Saterland unter 04498/923770 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell