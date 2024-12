Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 13.12.2024, in der Zeit von 20:40 Uhr bis 21:05 Uhr, touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß in einer Parkbucht in der Münsterstraße abgestellten VW Arteon. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Pkw am Freitag, dem 13. Dezember 2024 in der Zeit von 19:30 Uhr bis 21:39 Uhr den geparkten Pkw einer 31-jährigen Frau aus Dinklage. Diese hatte den Pkw, Ford Fiesta, in einer Parkbucht auf der Vördener Straße, 49401 Damme in Höhe des Restaurants Esswerk geparkt. Der Verursacher entfernte sich ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wer sachdienliche Hinweise zum unbekannten Verkehrsteilnehmer geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Damme (Tel.: 05491 999360) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell