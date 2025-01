POL-S: Autoscheibe eingeschlagen und Rucksack gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Obertürkheim (ots) - Bei einem Brand auf dem Balkon eines Gebäudes an der Luise-Benger-Straße ist am Mittwoch (01.01.2025) nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Eine Bewohnerin des Hauses entdeckte die Flammen gegen 16.55 Uhr und wählte den Notruf. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand. Die Wohnung war zunächst nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Rückfragen bitte an: ...

