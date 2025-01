Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Abbiegen mit Stadtbahn zusammengestoßen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Eine 24 Jahre alte Frau ist am Freitag (03.01.2025) mit ihrem Auto beim Abbiegen in die Thorner Straße von einer Stadtbahn erfasst worden. Die 24-Jährige fuhr gegen 11.30 Uhr mit ihrem Peugeot die Schmidener Straße in Richtung Gnesener Straße. Als sie nach links über die Stadtbahngleise in die Thorner Straße abbiegen wollte, stieß der Peugeot mit einer Stadtbahn der Linie U2 zusammen, die in Richtung Botnang unterwegs war. Dabei zog sich die 24-Jährige leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Schaden von mehreren 10.000 Euro.

