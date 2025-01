Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 20-Jährige von Rakete getroffen und schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Eine 20 Jahre alte Frau ist in der Silvesternacht (01.01.2025) an der Augsburger Straße von einer Rakete am Kopf getroffen und schwer verletzt worden. Die junge Frau ging kurz nach Mitternacht die Augsburger Straße entlang, als sie auf Höhe der Haltestelle Eszet von einer Rakete am Kopf getroffen und schwer verletzt wurde. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Eine Bekannte der 20-Jährigen verständigte erst am Freitagvormittag (03.01.2025) die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge sollen die Raketen von einem Pärchen von der gegenüberliegenden Straßenseite abgefeuert worden sein. Der Mann und die Frau gingen kurz zu der Verletzten und verschwanden dann in unbekannte Richtung. Beide sollen etwa 40 Jahre alt sein, die Frau soll blonde Haare haben. Die Kriminalpolizei hat zur Klärung des Falles ein Hinweisportal im Internet geschalten. Dieses ist unter https://bw.hinweisportal.de/ erreichbar. Dort werden Zeugen gebeten, Bilder und Videos hochzuladen, die zwischen dem 31.12.24, 23.00 und dem 01.01.2025, 01.00 Uhr im Bereich der Halteststelle "Eszet" aufgenommen wurden. Darüber hinaus werden Zeugen, insbesondere drei junge Frauen die den Rettungsdienst verständigt haben, gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

