POL-S: Von der Fahrbahn abgekommen

Stuttgart-Sillenbuch (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Freitag (03.01.2025) in der Mittleren Filderstraße ist eine 49 Jahre alte Frau leicht verletzt worden. Ein 81 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhr mit seiner C-Klasse gegen 12.10 Uhr aus der Straße Am Eichenhain nach links in die Mittlere Filderstraße und missachtete hierbei mutmaßlich die Vorfahrt einer 49-jährigen Frau, die mit ihrem Mercedes in Richtung Stuttgart unterwegs war. Rettungskräfte versorgten die ...

