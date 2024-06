POL-WES: Schermbeck/Duisburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Versuchtes Tötungsdelikt - Mordkommission ermittelt

Rheinberg (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit von Samstag (08:30 Uhr) bis Montag (07:10 Uhr) in ein Pfarrheim an der Straße An der Sankt-Anna-Kirche eingebrochen. Die Polizei konnte feststellen, dass eine Bürotür beschädigt wurde. Die Unbekannten nahmen aus den Räumen eine Geldkassette mit. Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0. BH/240610-0936 Kontakt für Medienvertreter: ...

