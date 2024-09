Polizei Bochum

POL-BO: Mehrere Mofa-Diebstähle in Witten: Zeugen gesucht

Witten (ots)

Seit Sonntag, 1. September, ist es in Witten zu drei Mofa-Diebstählen gekommen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Sonntag, 1. September, 23.30 Uhr, auf Montag, 2. September, 5.30 Uhr, entwendeten Unbekannte das Moped eines Witteners (55), das auf einem Gehweg an der Kreisstraße/Geschwister-Scholl-Straße in Witten-Annen gestanden hatte.

Zwischen 18 Uhr am Montag, 2. September, und 17 Uhr am Dienstag, 3. September, wurde ebenfalls in Witten-Annen der Roller eines 30-jährigen Witteners von einem Grundstück an der Eckardtstraße/Herdecker Straße gestohlen.

Am Montag, 2. September, wurde zwischen 7.30 Uhr und 16.30 Uhr das Mofa eines 53-jährigen Witteners an der Fichtestraße/Rüdinghauser Straße in Witten-Mitte entwendet.

In allen Fällen waren die Fahrzeuge mittels Lenkradschlosses oder mit einer Wegfahrsperre gesichert.

Das ermittelnde Kriminalkommissariat 33 bittet unter den Rufnummern 0234 909-8305 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

