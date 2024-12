Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wiederholte Sachbeschädigung an Stromverteilerkasten

Uslar (ots)

Uslar, (go), Bahnhofstraße/Ecke Lange Straße, Mittwoch, der 04.12.2024, 01:55 Uhr. Unbekannte Täter legten, wie bereits am letzten Sonntag, einen brennenden Gegenstand auf einen Stromverteilerkasten in der Bahnhofstraße ab und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Am Verteilerkasten entstand durch hitzebedingte Verformung des Kunststoffs und Verrußung Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell