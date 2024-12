POL-NOM: Falscher Mitarbeiter von Telefongesellschaft beklaut Seniorin

Uslar (ots) - Uslar, (go), OT Eschershausen, L 548, Montag, der 02.12.2024, 16:00 Uhr. Ein 20- jähriger PKW Fahrer aus Moringen befuhr die L 548 aus Eschershausen kommend in Richtung Uslar. Eine 27-jährige PKW Fahrerin aus Derental kam zum gleichen Zeitpunkt, aus bisher unbekannten Gründen, mit ihrem PKW am Fahrbahnrand zum Stehen. Das übersah der 20- jährige und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Beifahrerin der 27- jährigen wurde dabei leicht verletzt. ...

