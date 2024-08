Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Aus Hafenbecken geborgener Vierjähriger verstarb im Krankenhaus

Duisburg (ots)

Am Mittwochabend (7. August, 19:50 Uhr) rückten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zum Yachthafen an der Schifferstraße aus, weil ein Junge (4) von einem Boot ins Hafenbecken gestürzt war. Nachdem Rettungstaucher der Feuerwehr den Vierjährigen geborgen hatten, leiteten Notarzt und Sanitäter unverzüglich Reanimationsmaßnahmen ein und brachten das Kind in ein Krankenhaus.

Am Abend des gleichen Tages erlag der Junge seinen Verletzungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

