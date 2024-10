Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zeugen nach zurückliegender Auseinandersetzung gesucht

Warendorf (ots)

Bereits am Samstag (21.09.2024, 23.30 Uhr) ist es im Rahmen einer Feier in einer Brauerei an der Straße In der Geist in Oelde zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Ein 26-jähriger Mann aus Oelde ist während eines Streites mit seiner Freundin von einem Unbekannten angegriffen, geschlagen und verletzt worden. Nachdem die 23-jährige Oelderin den Unbekannten aufgefordert hatte den Angriff zu unterlassen, wegzugehen und die Polizei rief, flüchtete der Unbekannte.

Er wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 1.65 Meter groß, 28 bis 35 Jahre alt, südeuropäischer Phänotyp, sportliche Statur, kurze schwarze Haare, Drei-Tage-Bart, sprach fließendes Hochdeutsch.

Polizeiliche Ermittlungen haben ergeben, dass weitere Zeugen des Vorfalls gebeten werden, sich bei der Polizei Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

