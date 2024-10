Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zeuge informierte Polizei über offensichtlich betrunkenen Autofahrer

Warendorf (ots)

Ein Ennigerloher meldete der Polizei am Samstag, 12.10.2024, 23.30 Uhr einen offensichtlich betrunkenen Autofahrer auf der Neubeckumer Straße in Beckum und fuhr ihm hinterher. Der tatverdächtige 32-Jährige parkte sein Auto auf einem Tankstellengelände, wo ihn Polizisten kontrollierten. Da der Beckumer absolut fahruntüchtig waren, nahmen ihn die Einsatzkräfte mit. Anschließend ließen sie dem 32-Jährigen eine Blutprobe entnehmen. Des Weiteren stellten die Polizisten zwei Führerscheine sicher, die sich in der Geldbörse des Mannes befanden.

