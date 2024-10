POL-WAF: Ahlen. Mann bedrohte Jugendlichen

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Samstag (12.10.2024) einen schwarzen BMW an der Westkirchener Straße in Ennigerloh angefahren und beschädigt. Das Auto stand gegen 10.30 Uhr für rund 10 Minuten in einer Parkbucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes und wurde hinten links angefahren. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. ...

mehr