POL-WAF: Warendorf. Beelenerin im Bademantel beschädigt Leitplanke

Warendorf (ots)

Alkoholisiert und mit einem Bademantel bekleidet ist am Samstag (12.-10.2024, 04.24 Uhr) eine 31-jährige Beelenerin in einem Auto in Warendorf unterwegs gewesen.

Ein Zeuge stellte die 31-Jährige samt Pkw auf der Splieterstraße fest. Kurz zuvor muss das Auto mehrmals gegen den Bordstein und eine Leitplanke gestoßen und anschließend unbeleuchtet, stark beschädigt und unverschlossen auf der Fahrbahn stehen geblieben sein. Die Beelenerin gab an, die Polizei bereits informiert zu haben. Nachdem der Zeuge ebenfalls den Notruf gewählt hatte, erschien ein weiteres Auto mit zwei Personen, die 31-Jährige stieg augenscheinlich stark alkoholisiert in deren Auto, alle fuhren darin Richtung B 64 und ließen das beschädigte Auto zurück.

Dank guter Zeugenhinweise, stellten Polizisten die Beteiligten kurze Zeit später in der nahen Umgebung fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest der 31-Jährigen war positiv. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten ihren Führerschein.

Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet, der Sachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt.

