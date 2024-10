Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Dachstuhlbrand breitete sich aus

Warendorf (ots)

Am Sonntag. 13.10.2024, gegen 12.25 Uhr erhielt die Polizei von der Leitstelle der Feuerwehr Kenntnis von einem Dachstuhlbrand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Ostbevern, Dorfbauerschaft. In der Folge brannte das Wohnhaus komplett ab. Zum Zwecke der Löscharbeiten wurden die Gebäudereste abgerissen. Die fünf Bewohner waren zum Brandzeitpunkt nicht zu Hause. Sie wurden betreut und kamen anderweitig unter. Der Sachschaden liegt nach einer ersten Schätzung im niedrigen siebenstelligen Bereich. Die Brandstelle wurde nach Abschluss der Löscharbeiten beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen werden in den nächsten Tagen fortgeführt.

