POL-SU: Vandalismusschäden - Mindestens sechs Autos zerkratzt

Windeck (ots) - In der Nacht von Mittwoch (28. August) auf Donnerstag (29. August) waren in Windeck offenbar ein oder mehrere Einbrecher unterwegs. Zunächst wurde das Gemeindezentrum der ansässigen Kirchengemeinde aufgesucht. Es befindet sich an der Siegtalstraße im Ortsteil Herchen. Gegen 23:00 Uhr haben berechtigte Personen das Gebäude am Mittwochabend verlassen. Zu diesem Zeitpunkt war noch alles in Ordnung. Als ...

