POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde. Gegenverkehr ausgewichen - Beteiligter flüchtet

Warendorf (ots) - Alkoholisiert und mit einem Bademantel bekleidet ist am Samstag (12.-10.2024, 04.24 Uhr) eine 31-jährige Beelenerin in einem Auto in Warendorf unterwegs gewesen. Ein Zeuge stellte die 31-Jährige samt Pkw auf der Splieterstraße fest. Kurz zuvor muss das Auto mehrmals gegen den Bordstein und eine Leitplanke gestoßen und anschließend unbeleuchtet, stark beschädigt und unverschlossen auf der Fahrbahn ...

mehr