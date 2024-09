Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kleinkraftradfahrer nach Zusammenstoß mit Fußgänger gesucht

Selfkant-Süsterseel (ots)

Am Montagabend (16. September) kam es am Höngener Weg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger leicht verletzt wurde. Der 46 Jahre alte Mann hatte gegen 20.50 Uhr vier Kleinkraftradfahrer, die auf dem Parkplatz eines Supermarktes Bremsspuren hinterließen und sogenannte "Wheelies" machten, angesprochen und aufgefordert, das Supermarktgelände zu verlassen. Als der Selfkänter nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit seinem Telefon die Polizei verständigen wollte, fuhr ein Zweiradfahrer aus Richtung Suestrastraße kommend auf den Mann zu und stieß mit ihm zusammen, wobei sowohl der Kleinkraftradfahrer als auch der 46-Jährige zu Fall kamen. Danach stieg der Rollerfahrer wieder auf sein Gefährt und flüchtete über den Höngener Weg in Fahrtrichtung Höngen. Er war etwa 180 Zentimeter groß, schwarz bekleidet und trug einen schwarzen Motorradhelm mit angeklebten kleinen Flügeln. Wer kann Hinweise zur Identität der Kleinkraftradfahrer geben? Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell