Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw-Fahrer nach Geschwindigkeitsverstoß kontrolliert

Heinsberg (ots)

Auf der Industriestraße waren am Sonntag, 15. September, gegen 22.45 Uhr, die Fahrer zweier Pkw Mercedes Benz innerhalb der Ortschaft mit erkennbar überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Dies fiel einer Streifenwagenbesatzung auf, ebenso wie die Tatsache, dass sich die beiden Fahrzeuge bei ihren Fahrmanövern immer wieder gefährlich nah kamen. Daraufhin fuhren die Beamten hinter dem hinteren Pkw her und konnten den Fahrer schließlich an der Stiftstraße anhalten und kontrollieren. Es handelte sich um einen 19-jährigen Heinsberger. Gegen ihn wurde eine Anzeige gefertigt. Der Fahrer des zweiten Pkw konnte nicht kontrolliert werden. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern zurzeit noch an.

