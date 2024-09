Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl aus Garage

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum vom 01.08.2024, bis zum Abend des 30.08.2024 wurde in einer Garage in der Straße "Im Kautz" in 67433 Neustadt/W. eingebrochen. Entwendet wurde ein Stromaggregat, ein elektrischer Heckenschneider, diverse Werkzeuge. Die Garage liegt im rückwärtigen Bereich des Wohnhauses und ist über einen kleinen Pfad zu erreichen. Vor Ort konnten keine Aufbruchspuren oder Beschädigungen festgestellt werden. Insgesamt sei ein Schaden in Höhe von ca. 200 Euro entstanden. Zeugen, welche Hinweise geben können werden gebeten sich mit hiesiger Dienstelle unter Tel.: 06321 8540 oder E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell