Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrolle

E-Roller nicht versichert, Drogentest positiv

Grünstadt (ots)

Am 30.08.2024 wurde gegen Abend ein E-Roller einer Verkehrskontrolle unterzogen, da an diesem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei weiterer Überprüfung ergab sich, dass der 35-Jährige Fahrer keine gültige Versicherung vorweisen konnte. Im weiteren Verlauf der Kontrolle gab der Fahrer weiterhin an, am Morgen einen Joint konsumiert zu haben. Der daraufhin durchgeführte Drogentest reagierte positiv auf THC. Der Fahrer wurde zur Dienstelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das Ergebnis der Blutprobe bleibt abzuwarten.

Gegen den Fahrer des E-Rollers wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell