Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw in Vorgarten gefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Ein Schaden von mehreren zehntausend Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntagmorgen (05.01.2025) in Degerloch. Ein 21-jähriger Schweizer befuhr kurz nach 07.00 Uhr die Heinestraße von der Karl-Kloß-Straße herkommend in Richtung Rubensstraße, als er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und winterlichen Straßenverhältnissen in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge geriet er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über den Gehweg in ein angrenzendes Grundstück. Dort prallte er gegen mehrere Müllcontainer und kam vor einer Hauswand zu stehen. Sowohl der 21-Jährige als auch sein 22-jähriger Mitfahrer wurden dabei nicht verletzt. An seinem Pkw Audi A5 mit schweizerischer Zulassung entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Da die Polizeibeamten während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei dem 21-Jährigen feststellten, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und sein Schweizer Führerschein beschlagnahmt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

