Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Einbruch gesucht

Lingen (ots)

In der Nacht zu Dienstag verschaffte ein sich bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Grundstück am Erikaweg in Lingen. Dort betrat er einen Schuppen und stellte die dort gelagerten Fahrräder vor die Tür. Anschließend flüchtete der Täter ohne Diebesgut. Zu einem weiteren Vorfall kam es in derselben Nacht ebenfalls in der Erikastraße. Hierbei entwendeten unbekannte Täter mehrere Werkzeuge aus einer Garage. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 650 Euro. Im Narzissenweg haben unbekannte Täter ebenfalls in der Nacht zu Dienstag aus einem Carport ein E-Bike gestohlen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3599 Euro. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell