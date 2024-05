Polizei Mettmann

POL-ME: Lkw entwendet - die Polizei ermittelt - Langenfeld - 2405073

Mettmann (ots)

In der Zeit von Freitagabend, 17. Mai 2024, bis Dienstagmorgen, 21. Mai 2024, entwendeten bisher unbekannte Täterinnen oder Täter eine Sattelzugmaschine mitsamt Anhänger in Langenfeld. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Am Freitagabend, gegen 18 Uhr, stellte der Nutzer einer Sattelzugmaschine der Marke DAF mitsamt einem Anhänger der Marke Fliegl sein Gespann am Straßenrand der Helmholtzstraße in Höhe der Hausnummer 1 ab. Am Dienstagmorgen, gegen 6:20 Uhr, stellte er den Diebstahl fest und alarmierte folgerichtig die Polizei.

Im Rahmen sofort eingeleiteter internationaler Fahndungsmaßnahmen konnte das Gespann dank eines GPS-Senders in Tschechien geortet und von der örtlichen Polizei sichergestellt werden.

Die Kriminalpolizei hat die weitere Bearbeitung übernommen und bittet um Hinweise. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Diebstahl des Lkw-Gespanns im genannten Zeitraum an der Helmholtzstraße tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Langenfeld, Telefon 02173 / 288 6310, jederzeit entgegen.

